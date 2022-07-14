Son dakika haberi | Tatilcilerin mangal keyfi yangına neden oldu

Tatilcilerin mangal keyfi yangına neden oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tatilcilerin mangal keyfi sonucu çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirecekti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. Rüzgarla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.

Vatandaşların bahçe hortumları ile itfaiyeye destek vererek büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ve mangal yaktığı iddia edilen şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.