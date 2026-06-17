Sosyal medya üzerinden hayvan satın alma vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Erzurum Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden kurdukları platformda hayvan satın alma vaadiyle vatandaşları dolandırıldıkları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. 6 ayrı ilde ve 12 farklı adreste, eş zamanlı operasyonda 4 tutuklama çıktı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; 2 vatandaşın, 23 Aralık 2025 tarihinde Facebook Marketplace isimli sosyal medya platformunda hayvan satın alma vaadiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Söz konusu suçu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik; İstanbul'da 3, Ordu'da 2, Düzce'de 2, Gaziantep'te 2, Osmaniye'de 1 ve Çorum'da 1 olmak üzere 6 ayrı ilde ve 12 farklı adreste, eş zamanlı operasyon icra edildi. Genişletilen operasyon neticesinde toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 21 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 3 adet flash bellek, 5 adet hafıza kartı, 3 adet hard disk, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet DVD ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen toplam 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı