Galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı - Haberler

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Galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

Galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

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Galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Arslanbey Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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