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Ezine'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ezine'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-23' ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda karada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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