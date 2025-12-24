Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa