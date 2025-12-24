Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL