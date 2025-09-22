Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yangın: Tırın Dorsesi Küle Döndü

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dorse küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçen 59 AJL 460 plakalı kumaş yüklü tır, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlemeye devam etti. Saat 16.00 sıralarında tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, tırı güvenlik amacıyla çekici kısmından ayırdı. Çekici yaklaşık 500 metre ileride yol kenarına park edilirken, kumaş yüklü dorse kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve otoyol ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. - İSTANBUL