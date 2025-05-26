Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 656 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 656 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 1'tutuklanırken 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü Ekipleri "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda R.T., A.H.S., İ.T., A.K., M.A.A., Ş.Ö., D.Y., B.Ş. ve A.G. isimli 9 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 651.9 gram skunk esrar, 2.30 gram taş kokain, 1.80 gram kokain, 327 adet uyuşturucu hap ve 15 adet fişek ele geçirdi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

1 şüpheli tutuklandı

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 6136 SKM" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan R.T., A.H.S., İ.T., A.K., M.A.A., D.Y., B.Ş. ve A.G. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ş.Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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