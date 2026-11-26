Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alibeyköy Mahallesi'nde 17 Kasım'da silahlı saldırıya uğrayan Ferhat Yamen (39) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Halil F. (49) olduğunu tespit etmişti. Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, şüpheli Halil F. ile hayatını kaybeden Ferhat Yamen arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu ve cinayet öncesinde ikili arasında tartışma yaşandığı belirlenmişti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli Halil F., olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Halil F., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı