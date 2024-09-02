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Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikseri devrildi

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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Ali Çam yaralandı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikseri devrildi

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Ali Çam yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul 3-sayfa Ali Çam Güncel trafik Yaşam Kaza

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