Haberler

Eyüpsultan'da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eyüpsultan'da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı ve bölgede yoğun trafik oluştu.

Eyüpsultan'da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.