Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın - Haberler

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Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın 10 dönümlük alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı Eyüpsultan Göktürk'te yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı.

- Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

10 dönümlük alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı

İSTANBUL - Eyüpsultan Göktürk'te yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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