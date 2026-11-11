Eyüpsultan'da iddiaya göre motosikletli şahıslar 3 kişiyi silahla yaraladı

İstanbul Eyüpsultan'da sokakta duran 3 kişiye kimliği belirsiz şüpheli şahıslar tarafından silahla ateş edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı