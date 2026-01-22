Eyüpsultan'da gecekondu yangını: 1 ölü 1 yaralı

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçradı. Hızla büyüyen yangında gecekondudan çıkamayan bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen yaşlı bir kadına olay yerinde müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'taki bir gecekonduda çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınan yangın esnasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde ise dumandan etkilenen Fatma Balcı ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın esnasında gecekondudaki mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL