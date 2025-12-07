Eyüpsultan'da BEDAŞ trafosunda yaşanan patlamalar kamerada

Eyüpsultan'da BEDAŞ'a ait elektrik trafosunda yaşanan patlamalar, mahalle sakinlerini korkuttu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Karadolap Mahallesi'nde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) ait elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamalar yaşandı. Trafodan kıvılcımların çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafoda yaşanan patlamalar mahalle sakinleri arasında korkuya neden olurken, olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL