Eyüpsultan'da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Eyüpsultan'da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
İstanbul Eyüpsultan'da, kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

İstanbul Eyüpsultan'da, kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. Mühimmat, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Olay, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri tarafından toprak altına gömülü mühimmat bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat muhafaza altına alındı.

"Belki de bir facia önlendi"

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Çetin Uzun, "Doğalgaz çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışmalar yapılırken ekipteki arkadaşlar bir metal cisme rastladılar. Bundan şüphelendiler. Patlayıcı bir şey olduğundan şüphelendiler. Emniyet güçlerine haber verdiler. Ekipler kısa sürede geldiler. Kısa bir süre sonra çok uzun yıllardan kalma bir havan mermisine benzer patlayıcı bulundu. Yaklaşık 100 yıl öncesine ait olduğunu söyleniliyordu. Götürdüler. Belki de bir facia önlendi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
