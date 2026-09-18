Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nazlı’nın amcası konuştu

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İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 10 yaşındaki Nazlı Seraç'ın amcası Rıdvan Seraç, "İnsanın dili tutuluyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonuna kadar biz davacıyız. Ne diyebiliriz, içimiz yanıyor. Kelimeler düğümleniyor ağzımızda" dedi.

Kaza, 13 Eylül'de Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana gelmişti. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, kaza sonrası otobüste yangın çıkmıştı. Alev topuna dönen otobüste 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi ise yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Nazlı Seraç'ın amcası Rıdvan Seraç, yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rıdvan Seraç, "İnsanın dili tutuluyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonuna kadar biz davacıyız. Ne diyebiliriz, içimiz yanıyor. Kelimeler düğümleniyor ağzımızda" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı