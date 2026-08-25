Haberler

Akrobatik Motosiklet Sürücülerine 261 Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 61 motosiklet ve 61 sürücü tespit edildi.

Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 61 motosiklet ve 61 sürücü tespit edildi. Konuya ilişkin toplam 261 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, akrobatik hareketler konulu görüntülere istinaden 61 motosiklet ve 61 sürücü tespit edildi. Bahse konu ihlallerin Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekipler tarafından sürücülere, yaptıkları ihlaller nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 261 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Öte yandan 58 motosiklet sürücüsü, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2'nci maddesi kapsamında, "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlike oluşturabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü doğrultusunda mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

58 sürücü, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike

Kentin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor