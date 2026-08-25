Akrobatik Motosiklet Sürücülerine 261 Ceza

Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 61 motosiklet ve 61 sürücü tespit edildi. Konuya ilişkin toplam 261 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, akrobatik hareketler konulu görüntülere istinaden 61 motosiklet ve 61 sürücü tespit edildi. Bahse konu ihlallerin Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekipler tarafından sürücülere, yaptıkları ihlaller nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 261 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Öte yandan 58 motosiklet sürücüsü, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2'nci maddesi kapsamında, "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlike oluşturabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü doğrultusunda mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

58 sürücü, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı