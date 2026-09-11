Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.
Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı