Eylül ayında çiçek açan ağaç görenleri şaşırttı
Elazığ'ın Hankendi beldesinde bir meyve ağacı, sonbahara rağmen çiçek açtı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu sıradışı olaya neden olabileceğini belirtti.

Sonbahara girilmesi rağmen tüm dalları çiçek açan ağaç, görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'ın Hankendi beldesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gereken bir meyve ağacı, eylül ayında yeniden çiçek açtı. Durumu gören bahçe sahibi ve çevre sakinleri hayrete düşerken, olayı merakla izledi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve iklim değişikliğinin bu tür sıra dışı olaylara neden olabileceğini belirtti. Çiçek açan ağacın ilerleyen günlerde meyve verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
