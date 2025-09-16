Eylül ayında çiçek açan ağaç görenleri şaşırttı

Sonbahara girilmesi rağmen tüm dalları çiçek açan ağaç, görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'ın Hankendi beldesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gereken bir meyve ağacı, eylül ayında yeniden çiçek açtı. Durumu gören bahçe sahibi ve çevre sakinleri hayrete düşerken, olayı merakla izledi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve iklim değişikliğinin bu tür sıra dışı olaylara neden olabileceğini belirtti. Çiçek açan ağacın ilerleyen günlerde meyve verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. - ELAZIĞ