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Eylem yapmak isteyen üreticiyi belediye başkanı sakinleştirdi

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Eylem yapmak isteyen üreticiyi belediye başkanı sakinleştirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm üreticisi, traktörüyle ilçe meydanına getirdiği üzümleri dökerek eylem yapmak istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm üreticisi, traktörüyle ilçe meydanına getirdiği üzümleri dökerek eylem yapmak istedi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sakinleştirdiği üreticiyi eyleminden vazgeçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mehmet Çokan isimli üzüm üreticisi, bağından topladığı yaklaşık 300 kilo üzümü Cumhuriyet Meydanı'na dökerek üzüm fiyatlarını protesto etti. Meydana kelter kelter üzüm boşaltıldığını gören vatandaşlar ise şaşkınlıkla izlemeye başladı. Üretici üzümleri döktüğü sırada belediye binasından çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yaşananları görünce yanına gittiği üzüm üreticisini dinledi. Başkan Öküzcüoğlu, "Üç gündür üzümcülerle sohbet ediyor, dertlerini dinliyoruz. Üzüm fiyatları çok düşük, bunlar demokratik hakkınız ama bu haklarınızı kullanırken lütfen haklarınızı yasal bir şekilde savunmaya çalışın. Senin alın terin, benim alın terim. Çok haklısın ama bunu hep beraber demokratik yollardan kullanalım. Biz de fiyatların yüksek açıklanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu ile konuştuktan sonra sakinleşen Mehmet Çokan, "Ben yorgunum, bağ beni epey yordu. Kredi borcum var. Geçen yıl 6 liraya aldığım mazotu şu an 30 liraya aldım. Ben şu traktörü veresiyeye aldım. 1 lira 40 kuruştan üzüm alıyorlar, bizim üzüm yerlerde sürünüyor. Fiyatların açıklanmaması yaş üzüm fiyatlarının düşmesine neden oldu" şeklinde konuştu.

Üretici Çokan, Başkan Öküzcüoğlu ile konuştuktan sonra meydana döktüğü üzümleri belediye işçileri ile birlikte temizleyerek meydandan ayrıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Ahmet Öküzcüoğlu Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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