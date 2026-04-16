Gülistan Doku soruşturmasında 1 tutuklama

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru G.E., 'Delilleri Karartma ve Suçluyu Kayırma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin adliyede, 9 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - TUNCELİ

