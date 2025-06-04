Evlenmeye Hazırlanan Ambulans Şoförü Trenle Can Verdi

Evlenmeye Hazırlanan Ambulans Şoförü Trenle Can Verdi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlenmek üzere hazırlanan ambulans şoförü Mustafa Erke, yolcu treninin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda, Erke'nin düğün tarihinin yaklaşması ve ailevi sorunları olduğu iddiaları dikkat çekti.

Evlenmeye hazırlanıyordu, trenin altında kalarak hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanan ambulans şoförü trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paramedik ambulans şoförü Mustafa Erke, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin altında kalan Erke'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Erke'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

"Bu ay içinde evlenecekti"

İlk belirlemelere göre ambulans şoförü Erke'nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği tespit edildi. Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen ve ailevi sorunları olduğu iddia edilen Erke'nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - 3.Sayfa
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