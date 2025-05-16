Evlenmek İçin Kaçırılan Genç, Kardeşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, 16 yaşındaki kardeşi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Cenazesi damatlık ceketi ile toprağa verildi.
Samsun'da evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından göğsünden vurularak öldürülen genç, toprağa verildi. Gencin tabutunun üstüne damatlık ceketi konuldu.
Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana gelen olayda 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'u(24) göğsünden vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden Okan Doğan Torun'un cenazesi Büyük Cami'de cuma namazını müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze Derecik Mezarlığı'na defnedildi.
Gencin cenazesinde tabutun üstüne konulan damatlık ceket ise dikkat çekti. - SAMSUN