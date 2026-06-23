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Güngören'de evlenmek istediği kadının kardeşini öldüren şüpheli Suriye sınırında yakalandı

Güngören'de evlenmek istediği kadının kardeşini öldüren şüpheli Suriye sınırında yakalandı
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Güngören'de evli bir kişi, evlenmek istediği evli kadının erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan şüpheli, Suriye sınırında yakalanarak tutuklandı.

Güngören'de bir kişi kendisi gibi evli olan kız ile evlenmek istedi. Durumu reddeden kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa D. Suriye sınırında tel örgülere iki kilometre kala yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 15 Haziran 2026 tarihinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokakta meydana geldi. Sokakta motosikletiyle bekleyen şüpheli, otomobiliyle sokağa giren Hazem Mohammed (21) adlı kişiye art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hazem Mohammed adlı şahıs saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"Sen benimle evlenmiyorsun. Ben senin en sevdiğinin, kardeşinin canını alacağım"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, saldırganın Mustafa D. adli şahıs olduğu tespit edildi. Evli olan Mustafa D.'nin bir süre önce sokakta görüp beğendiği N. isimli kadınla arkadaşlık kurmak ve evlenmek istediği, evli olan N.'nin ailesinin ise bu duruma karşı çıktığı öğrenildi. Şüpheli Mustafa D.'nin, N.'nin ailesini tehdit ettiği ve N.'ye attığı mesajda "Sen benimle evlenmiyorsun. Ben senin en sevdiğinin, kardeşinin canını alacağım" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Şüpheli Mustafa D.'nin olay günü motosikletiyle sokakta beklemesinin ardından Hazem Mohamed'in otomobiliyle sokağa girmesiyle beraber saldırdığı belirlendi.

Tel örgülere 2 kilometre kala yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Mustafa D.'nin Hatay'a geçerek sınırdan kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. İnsan kaçakçıları tarafından sınırdan Suriye'ye kaçırılmaya çalışılan Mustafa D.'yi tel örgülere 2 kilometre kala gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Mustafa D.'ye kaçmasında yardım ettikleri iddia edilen akrabaları M.S. ve M.D.'nin de yakalanması ile birlikte gözaltı sayısı 3 oldu. Şüpheli Mustafa D. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederken, karşı tarafında kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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