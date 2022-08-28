Evinde tadilat yaparken makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Evinde tadilat yaparken makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybettiANKARA Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti. Evinde tadilat yaparken makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti ANKARA Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti. Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Akbaş, evinde tadilat yapmaya başladı. Tadilatta kullandığı taşlama makinesindeki spiral taşının boğazına isabet etmesiyle yaralanan Akbaş'ın evine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Akbaş, olay yerindeki sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Neslihan Demirer Ankara 3. Sayfa Haberler

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