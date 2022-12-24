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Evin odunluk kısmında yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Evin odunluk kısmında yangın paniği

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle Ada Caddesi 5049 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. V.D.'ye ait olduğu öğrenilen evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya İtfaiye Akyazı 3. Sayfa Haberler

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