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Manisa'nın Kula İlçesinde Evde Yangın Paniği

Manisa'nın Kula İlçesinde Evde Yangın Paniği
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Manisa'nın Kula ilçesinde bir evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soba nedeniyle çıktığı belirlenen yangında evde büyük hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evin birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın saat, 21.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A.'nın ikamet ettiği evde soba sebebiyle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı, çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alınırken evde hasar meydana geldi. Öte yandan yangın sebebiyle dumandan etkilenen vatandaşlar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yangın soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum 3-sayfa manisa Kaza Kula

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