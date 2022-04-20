Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

MARDİN - Mardin'de bir evin bahçesine giren yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Kazım Karabekir sokakta bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bahçede köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.