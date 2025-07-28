Adana'da Hırsızlık: Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Adana'da bir evin avlusundaki motosikleti çalan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı. İfadesinde "Hevesim olduğu için dayanamayıp çaldım" dediği öne sürülen zanlının hırsızlık anları ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, 12 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (23), S.A.'nın (30) evinin avlusundaki motosikleti gördü. Duvardan tırmanarak avlusuya giren K.Y., park halindeki motosikletin gidon kilidini kırdı. Ardından motosikleti avludan çıkaran K.Y., bölgeden ayrıldı. Bu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah uyanan S.A., motosikletini yerinde görmeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından 'hırsızlık ve yağma' suçundan 5 suç kaydı bulunan K.Y.'nin motosikleti çaldığı anlaşıldı. Şüpheli evine yapılan operasyonla yakalanırken, çaldığı motosiklet ise boş bir arsada bulundu.

"Hevesi olduğu için çalmış"

Emniyete götürülen K.Y., sorgusunda, "Motosikleti sokakta görünce hoşuma gitti. Hevesim olduğu için dayanamayıp, çaldım. Bir süre gezip, geri verecektim" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ADANA