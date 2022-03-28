Evi böyle kurşunladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evi böyle kurşunladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evi böyle kurşunladılar

Bursa'da gece yarısı motosiklet ile geldikleri evi kurşunlayan iki kişi polisin günler süren takibi sonrası yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da gece yarısı motosiklet ile geldikleri evi kurşunlayan iki kişi polisin günler süren takibi sonrası yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan 2 zanlı tutuklanırken, kurşunlama anlarına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart 2022 saat 01.10 sıralarında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Çırpan Mahallesi Çeri sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandıkları motosiklet ile evin önü gelen ve ardından bir süre bekledikten sonra hedef seçtikleri daireye ateş eden S.F (25) ile B.Ö (34) olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı. Yaşananlar sonrası durumu titiz şekilde inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, kısa sürede 2 zanlıyı yakaladı.

Suç dosyaları kabarık olan iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine gönderildi. - BURSA

Evi böyle kurşunladılar

Evi böyle kurşunladılar

Evi böyle kurşunladılar

Evi böyle kurşunladılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title