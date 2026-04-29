Evden ziynet eşyası ve nakit para çalan kadın yakalandı

Kocaeli'de bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan kadın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan kadın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 ayrı dosyadan arandığı belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Nisan'da Darıca ilçesinde bir evden toplam 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen kadın Y.G., 28 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ayrıca ifadeye yönelik 4 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Sıcaklığıyla meşhur şehrimizi sel vurdu
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti