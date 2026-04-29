Evden ziynet eşyası ve nakit para çalan kadın yakalandı

Kocaeli'de bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan kadın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 ayrı dosyadan arandığı belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Nisan'da Darıca ilçesinde bir evden toplam 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen kadın Y.G., 28 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ayrıca ifadeye yönelik 4 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı