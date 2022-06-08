Bursa'da kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı - Haberler

Bursa'da kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı Bursa'da kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı Yalnız yaşayan 44 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Bursa'da 48 yaşında bir kadının cansız bedeni yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Bursa'da kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı Yalnız yaşayan 44 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu BURSA - Bursa'da 48 yaşında bir kadının cansız bedeni yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuları Arslan'ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi. Acı haberi alan Arslan'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Hatice Arslan'ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa Hatice Arslan Bursa 3. Sayfa Haberler

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