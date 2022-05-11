Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler

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Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler hırsızlık olayını K.G. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda K.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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