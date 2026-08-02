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Evde rahatsızlanan polis, hastanede hayatını kaybetti

Evde rahatsızlanan polis, hastanede hayatını kaybetti
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Kayseri’de evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Duru, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kayseri'de evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Duru, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10: 30'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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