Evde çıkan yangında piknik tüpü patladı: 1 yaralı

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın sırasında piknik tüpünün patlaması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale il merkezi Kırıkköy Mahallesi Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker Murat A., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde 1. derece yanık olduğu öğrenilen İlker Murat A. tedavi altına alındı.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - KIRIKKALE