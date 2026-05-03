Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 98 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Gündoğdu Mahallesi Şehit Aydın Koçak Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan yangın nedeniyle adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen evdeki Ünzile Ceylan (98) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı