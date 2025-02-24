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Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar çatıştı: 13 ölü, 3 yaralı, 22 kayıp

Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar çatıştı: 13 ölü, 3 yaralı, 22 kayıp
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Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ve 22 kişi kayboldu. Ayrıca 15 tekne de çalındı.

Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında Kenya- Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarında yer alan Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışma çıktı.

13 ÖLÜ, 3 YARALI, 22 KAYIP

Çatışma sonucu 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı da yaralandı. 22 Kenyalı ise kayboldu.

15 TEKNE ÇALINDI

Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı patlak verdiğini belirterek, 15 teknenin çalındığını ifade etti. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubundan 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine iade edildiğini açıkladı.

EK GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILDI

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınıra ek güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla temasa geçerek iki topluluk arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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