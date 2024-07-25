Etiyopya'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 257'ye Yükseldi

Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 257'ye yükseldi, can kaybının 500'ü bulabileceği belirtildi.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi. Ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği aktarıldı. Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi. Etiyopya Kızılhaç'ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi. - ADDİS ABABA