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Ankara'da iki sürücü trafikte yumruklu kavga etti

Ankara'da iki sürücü trafikte yumruklu kavga etti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde bulunan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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