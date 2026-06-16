Ankara'da iki sürücü trafikte yumruklu kavga etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde bulunan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı