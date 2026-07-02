Ankara'da otluk arazide yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesinde geniş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı