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Ankara'da otluk arazide yangın

Ankara'da otluk arazide yangın
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk arazide yangın çıktı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi, ekipler yangına müdahale ediyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesinde geniş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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