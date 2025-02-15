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Etimesgut'ta bir kişiyi kesici aletle yaralayan şahıs yakalandı

Etimesgut'ta bir kişiyi kesici aletle yaralayan şahıs yakalandı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaralayan şahıs yakalandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişiyi kesici aletle yaralayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi'nde, bir şahıs, S.A. adlı kişiyi kesici aletle başından yaralanarak kaçtı. İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kamera inceleme çalışmaları sayesinde şüphelinin H.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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