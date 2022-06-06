Eşyalarını aşağı atıp, balkonda keyif yaptı, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Haberler

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Eşyalarını aşağı atıp, balkonda keyif yaptı, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşyalarını aşağı atıp, balkonda keyif yaptı, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Antalya'da bunalıma giren kadın eşyalarını aşağı atıp, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam etti.

Antalya'da bunalıma giren kadın eşyalarını aşağı atıp, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam etti. İtfaiye merdiveni ile 4. kat balkonuna çıkan polise alkol ikram eden kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki Müge A.'nın eşyalarını bahçeye attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polise kapıyı açmayan kadın, balkonda küçük bir ateş yakıp hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattıktan sonra balkona itfaiyenin merdiven açmasına yardımcı oldu. Polis bir itfaiye eri ile birlikte balkonda duran kadının yanına ulaştı. Merdivenle balkona ulaşan ekiplere kadın, alkol ikram etti. Eve giren ekipler, ilk müdahalenin ardından Müge A.'yı aşağı indirdi. Polis eşliğinde yürüyen kadın bu kez iş yeri önünde masaya oturup sigara yaktı. Güneş gözlüğünü de takan kadın polis eşliğinde ambulansa alınırken, "Çek şu ellerini buz gibi" diyerek polise zorluk çıkardı. Çevredeki turistler ve vatandaşlar çalışmayı meraklı gözlerle izledi. Müge A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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