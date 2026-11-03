Espiye'de yolun karşısına geçen 89 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla öldü

Espiye'de yolun karşısına geçen 89 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Espiye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki adama otomobil çarptı ve adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolde ölümü belirlediği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Musa Karahan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Espiye Uluburun Tüneli'nin Giresun istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş. Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Karahan'a (89) çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.