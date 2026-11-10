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ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde sonbahar yaprakları kartpostallık görüntü oluşturdu

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ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde sonbahar yaprakları kartpostallık görüntü oluşturdu
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Dökülen sarı ve kuru yapraklarla ESOGÜ Meşelik Kampüsü sonbaharda kartpostallık bir görünüme kavuştu. Öğrenciler ve hastane ziyaretçileri bu manzarayı fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde sonbaharla birlikte dökülen sarı ve kuru yapraklar kartpostallık görüntüler oluştururken, öğrenciler bu eşsiz manzara karşısında sosyal medya paylaşımlarıyla anın tadını çıkardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bürünen sarı ve kahverengi tonlarıyla göz alıcı bir görünüme kavuştu. Ağaçlardan dökülen yapraklar kampüs genelinde renk cümbüşü oluştururken, bu güzel manzarayı fark eden üniversite öğrencileri ile hastane ziyaretçileri bol bol fotoğraf çekti. Ortaya çıkan manzaralar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

"Sonbahara uygun bir üniversite"

Sonbaharın üniversitesine ve kampüse çok yakıştığını söyleyin Sema Ergün isimli öğrenci şöyle konuştu;

"Üniversitemize farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Eskişehir'e özellikle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum sonbaharın. Ben sonbaharı seviyorum ve üniversitemize zaten bence tam bir sonbahara uygun bir üniversite. Yani çok farklı bir hava katıyor. O yüzden güzel bir kampüs."

"Okulumun her gün fotoğrafını çekiyorum"

Sonbahar manzaralarının sosyal medyada paylaştığını söyleyen öğrenci Seher Nur Yalı, "Sonbahar manzarasını ve okulumu çok seviyorum. Okulumun her gün fotoğrafını çekiyorum. Sosyal medya başkanıyım ve çektiğim bu fotoğrafları her gün sosyal medyada paylaşıyorum" diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Samet Güllü,"Üniversitedeki ilk yılım bugün ve soğuk yüzünü göstermeye başladı. Zaten soğuk havaları çok severim, bu yüzden benim için güzel bir deneyimdi. Onun dışında dün çok güzeldi; sonbahar havasının hakim olduğu, sonbaharın yaprak döküşünün ve yağmurun hafif çilesinin olduğu çok güzel bir gündü. Bence sonbahar her yere yakışıyor ama evet, bu kampüse de çok güzel yakışıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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