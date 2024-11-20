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Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı

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Bir pazarcı esnafı kestiği limonu tezgahın arkasında suya batırdıktan sonra havaya kaldırıp sıkarak vatandaşları kandırdı. O anları kayda alan esnaf, "Kova kova su var diyorum abla, niye inanmıyorsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Bir pazarcı esnafının sattığı limonların çok sulu olduğuna müşterilerini ikna etmek için yaptığı sahtekarlık pes dedirtti. Kestiği limonu tezgahın arkasında suya batıran esnaf, daha sonra limonu havaya kaldırarak sıktı.

"ABLA, NİYE İNANMIYORSUN"

Utanmadan o anları kayda alan esnaf, videoyu "Kova kova su var diyorum abla, niye inanmıyorsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yorum yapan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak "Ruhsatını iptal edin" çağrısında bulundu.

Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Ülkenin toplumun genel durumu bu, şaşırdık mı ?

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Haber Yorumlarıvatandaş:

dinimizde bizi kandıran bizden değildir...

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Haber YorumlarıHakan Celik:

şimdi kar yaptığını mı zannediyor?Yazık

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bunlar iyi günleriniz diyecem o günler de geçti şansa yaşıyoruz

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Haber Yorumlarımetheone :

Ülkenin en büyük gıda firması 5 kuruş vergi vermeden katkı maddeleri ile milleti zehirliyor. Onları da yayınlasanıza!

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