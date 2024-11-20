Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı

Bir pazarcı esnafının sattığı limonların çok sulu olduğuna müşterilerini ikna etmek için yaptığı sahtekarlık pes dedirtti. Kestiği limonu tezgahın arkasında suya batıran esnaf, daha sonra limonu havaya kaldırarak sıktı.

"ABLA, NİYE İNANMIYORSUN"

Utanmadan o anları kayda alan esnaf, videoyu "Kova kova su var diyorum abla, niye inanmıyorsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yorum yapan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak "Ruhsatını iptal edin" çağrısında bulundu.