Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Haberler

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Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Malatya'da iki komşu esnaf arasında 'küfürleşme' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki komşu esnaf arasında 'küfürleşme' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 09.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki esnaf arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, A.D. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan V.K. yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerine teslim olurken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir adet tabanca ile 5'ten fazla boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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