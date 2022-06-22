Dayak yiyen kocalarının yardımına, eşleri koştu! Sopalı saldırganlar onlara da acımadı - Haberler

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Dayak yiyen kocalarının yardımına, eşleri koştu! Sopalı saldırganlar onlara da acımadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt, bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadınların da eşlerini kurtarmak isterken sopa darbesi aldığı görüldü.

Şanlıurfa'da, İsa Avanas ve misafiri Ferdi Kurt, eşleriyle binaya girip evlerine çıktıkları sırada, peşlerinden gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca sopalarla dövülen 2 kişi, aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

EŞLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞAN KADINLARI BİLE DÖVDÜLER

Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yaralanan Avanas ve Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - 3. Sayfa

Viranşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Halis Bahar:

Gavura mı vuruyorsunuz oğlum!

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