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Eskişehirspor maçı sonrası trafikte bazı sürücüler ambulansın peşine takıldı

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Eskişehirspor maçı sonrası trafikte bazı sürücüler ambulansın peşine takıldı
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Eskişehirspor'un maçı sonrası Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte ilerlemeye çalışan ambulans zor anlar yaşadı. Bazı duyarlı sürücüler yanaşarak ambulansa koridor açarken, bazıları açılan yoldan faydalanıp ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı.

Eskişehir'de maç sonrası oluşan sıkışık trafikte, kendine yol açılan yolda ilerlemeye çalışan ambulansın peşine diğer araçlar takıldı.

Eskişehirspor'un dün oynanan maçı sonrasında Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte, ilerlemeye çalışan bir ambulans zor anlar yaşadı. Sıkışan trafikte bazı duyarlı sürücüler hemen sağa ve sola yanaşarak ambulansa koridor oluştururken, bazı sürücüler ise açılan yoldan faydalanarak ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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