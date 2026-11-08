Eskişehirspor maçı sonrası trafikte bazı sürücüler ambulansın peşine takıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de maç sonrası oluşan sıkışık trafikte, kendine yol açılan yolda ilerlemeye çalışan ambulansın peşine diğer araçlar takıldı.

Eskişehirspor'un dün oynanan maçı sonrasında Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte, ilerlemeye çalışan bir ambulans zor anlar yaşadı. Sıkışan trafikte bazı duyarlı sürücüler hemen sağa ve sola yanaşarak ambulansa koridor oluştururken, bazı sürücüler ise açılan yoldan faydalanarak ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı