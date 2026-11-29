Eskişehir Tepebaşı'nda silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 28 Kasım gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.