Eskişehir Tepebaşı'nda hafif ticari araç takla atarak ters döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Tepebaşı'nda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Çevredekilerin 112'ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak ters döndü.
Edinilen bilgilere göre, kaza Tepebaşı ilçesi Gündüz Ökçün Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı